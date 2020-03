PSG, OL : ce que l’UEFA va annoncer pour la suite de la C1

true

Pour se donner le temps de finir la saison, l’UEFA doit normalement annoncer le report d’un an de l’Euro et l’arrêt momentané de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. L’idée est de décaler d’un an le Championnat d’Europe des nations (12 juin-12 juillet 2020), afin de se donner le temps de pouvoir mener à leur terme la Ligue des champions et la Ligue Europa sans être bloqué par le calendrier. Repousser cette compétition, qui doit se jouer dans douze villes de douze pays européens, est perçu comme une solution de bon sens par tout le monde.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Une fois le report de l’Euro 2020 validé, Aleksander Ceferin doit aussi annoncer la suspension officielle de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, gelées en attendant que le coronavirus soit en phase descendante. Quand elles pourront reprendre, L’Équipe atteste qu’il est alors prévu que les derniers tours de ces compétitions se jouent sur un seul match. Le lieu de la rencontre pourrait être un terrain neutre ou être désigné par un tirage au sort entre les clubs qui s’affrontent à partir des quarts de finale.

Un final 8 sur la table ?

Il est également possible qu’un « final four » puisse mettre aux prises les demi-finalistes, là où sont prévues les finales (Istanbul pour la C1 et Gdansk pour la C3). Selon l’évolution de la situation sanitaire, les huit quart-finalistes de chacune des deux Coupes d’Europe pourraient même participer à un « final eight » dans un lieu unique pour éviter la multiplication des risques liés aux déplacements. L’OL et le PSG, toujours en lice à l’instant T, seront bientôt fixés.