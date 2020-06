PSG, OL : l’UEFA a dévoilé le nouveau format de la Ligue des Champions (officiel)

true

L’UEFA a enfin rendu son verdict. Lisbonne accueillera la fin de la Ligue des Champions à partir des quarts de finale. Le PSG et l’OL savent leur avenir.

Prévus initialement début mars, les huitièmes de finale retours de la Ligue des Champions ont été perturbés par le Covid-19. Des rencontres comptant pour le retour n’ont pu se jouer. Des matchs étaient normalement programmés le 17 mars à l’instar de Juventus – OL (0-1) et Manchester City – Real Madrid (2-1), et le 18 mars pour Bayern – Chelsea (3-0) et Barcelone – Naples (1-1).

Reportés, ces quatre chocs vont donc avoir lieu le 7 et 8 août. En vue de respecter une équité sportive, ces matchs pourraient se jouer dans les villes qui devaient recevoir (en l’occurence Turin, Munich, Barcelone et Manchester). Si la situation sanitaire ne le permet pas, les rencontres devront être jouées au Portugal.

Rendez-vous à Lisbonne

Officialisé par l’UEFA, Lisbonne, la capitale portugaise, sera donc le théâtre de la fin de la compétition européenne cet été. Le stade de Luz (Benfica) et l’Estadio José Alvalade (Sporting) ont été retenus pour accueillir le « Final 8 ». Il reste à déterminer si ces rencontres pourraient se jouer devant du public. La décision sera prise mi-juillet.

Les huit meilleures équipes du continent se retrouveront donc dans une même ville. Le tirage au sort sera effectué le 8 juillet prochain. Un seul match à élimination direct sera prévu pour les quarts et les demies ! Les quarts auront lieu du 12 au 15 août, les demies le 18 et 19 août et la finale le 23 août. Pour protéger les joueurs, l’UEFA a accordé 5 changements aux équipes. Pour le PSG, son avenir européen passera donc par Lisbonne. L’OL espèrera rejoindre le PSG, en cas de qualification face à la Juventus.