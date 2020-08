PSG – RB Leipzig (3-0) : comment le provocateur Neymar a gâché sa prestation XXL

true

Auteur d’une éclatante prestation avec le PSG contre le RB Leipzig en demi-finale de la Ligue des champions (3-0), Neymar l’a gâchée avec son côté provocateur.

Les superlatifs commencent à manquer pour Neymar. Déjà brillant face à l’Atalanta Bergame en quarts de finale de la Ligue des champions, l’attaquant brésilien du PSG a remis le couvert hier en demies (3-0). Les défenseurs du RB Leipzig n’y ont vu que du feu et ne peuvent qu’applaudir les gestes de génie du l’ancien crack du FC Barcelone. Ce dernier semble aujourd’hui au firmament de sa carrière au PSG.

« Je revois le Neymar du Barça, quand il jouait avec Messi et Suarez, confirme Luis Fernandez dans L’Équipe. Il avait du plaisir à jouer, il était heureux, il participait, il jouait avec ses partenaires. Là, on le retrouve comme ça, il cherche ses partenaires, il ne la joue pas individuel, il cherche la bonne passe, avec cette activité, cette présence. Il est en train de prendre son rôle de leader, il a la maturité, il tire tout le monde vers le haut. Il a changé. Il y a quelque chose dans sa tête qui fait qu’aujourd’hui il est bien à Paris. Tu le vois quand il prend un coup et qu’il tombe. Il se relève très vite, il a envie d’être celui sur qui on peut compter. Et Neymar, il te fait gagner. »

Le chambreur Neymar est de retour

Génial sur le rectangle vert, mais passible d’un forfait en finale, Neymar a gâché sa prestation sportive avec son côté provocateur. Après la rencontre, le Brésilien a en effet chambré ses adversaires sur les réseaux sociaux en posant avec un verre de la marque Red Bull. S’il veut un jour dépasser des champions comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, voilà le genre de détails qu’il lui faudra régler pour y parvenir.