PSG – RB Leipzig (3-0) : les ultras de l’OM gâchent la fête, ça tourne au pugilat

La brillante qualification du PSG en finale de la Ligue des champions a été lamentablement gâché par une cinquantaine ultras de l’OM du côté de Marseille.

Qu’il est difficile de contenir son euphorie quand on est en finale de la Ligue des champions. Les supporters de l’OM en savent quelque chose puisqu’ils ont connu ce sentiment à deux reprises, en 1991, puis en 1993 en s’imposant contre le grand Milan AC (1-0).

Le PSG, lui, expérimente cette sensation pour la première fois de son histoire depuis hier soir. Résultat, les supporters parisiens ont décidé de se rassembler aux abords du Parc des Princes et des Champs-Elysées notamment, afin d’y célébrer cette qualification inédite au détriment du RB Leipzig (3-0). Cela ne s’est pas bien déroulé. Sky Sports affirme que des affrontements entre forces de l’ordre et supporters du PSG ont éclaté alors que ces derniers lançaient des fusées éclairantes et des feux d’artifice.

La fête tourne au pugilat à Marseille

L’AFP ajoute que la police a interpellé 36 personnes pour « des jets de projectiles divers, des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, outrage et rébellion, et des vols et recels de vols. » Du côté de Marseille, des incidents se sont produits sur le Vieux Port. L’Équipe affirme qu’une cinquantaine d’ultras de l’OM a fait le tour des établissements pour empêcher la diffusion du match dans le quartier touristique et menacer les pro-PSG. Un début de bagarre est même signalé…