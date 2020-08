PSG – RB Leipzig (3-0) : Pierre Ménès est ébloui par 6 héros parisiens

true

Pierre Ménès ne tarit pas d’éloges sur la prestation du PSG mardi en demi-finale de la Ligue des champions contre le RB Leipzig (3-0).

Le PSG a franchi son propre plafond de verre. En écrasant le RB Leipzig mardi à Lisbonne (3-0), les hommes de Thomas Tuchel ont validé leur ticket pour la finale de la Ligue des champions pour la première fois de leur histoire. Celle-ci se disputera dimanche, au Portugal, contre le vainqueur du choc entre l’OL et le Bayern Munich (21h).

Pierre Ménès a assisté à une prestation de grande qualité et tente de ressortir quelques héros de cette rencontre. « Le milieu Herrera-Paredes-Marquinhos a été remarquable, notamment les deux premiers nommés qu’on n’attendait peut-être pas à ce niveau-là, affirme-t-il sur son blog. Cela fait un moment que je réclame la présence de l’Argentin, car il apporte beaucoup au niveau de la récupération et de la gestion du ballon. »

« Quand Neymar est à ce niveau-là, le PSG ne peut pas perdre »

Le consultant de Canal+ a été ébloui par ce PSG-là. « Si on analyse la prestation des Parisiens dans son ensemble, il n’y a rien à jeter. La charnière centrale a été exceptionnelle avec mention spéciale à un énorme Kimpembé. Et devant, Di Maria est décisif sur les trois buts, poursuit Ménès. Et puis, il y a Neymar. Que dire de Neymar ? Certes, il n’a pas marqué même si cela se rapproche puisqu’il a tapé deux fois le poteau. Mais avec ses dribbles insensés, il a mis au supplice des Allemands qui ont commis sept fautes sur lui, et pas des petites fautes. Pour moi, quand « Ney » est à ce niveau-là, le PSG ne peut pas perdre. Le sera-t-il dimanche ? On verra. Ce qui est sûr c’est que Paris a enfin sur le terrain le joueur qu’il a payé 220 millions et qui doit faire la différence. »