PSG : Tuchel a encore 3 incertitudes dans son onze à Dortmund

Le Signal Iduna Park affichera complet ce soir pour la rencontre tant attendue entre le Borussia Dortmund et le PSG. Depuis des semaines, les deux équipes se sont préparées en conséquence pour ce choc des 8es de finale de la Ligue des champions.Pour ce faire, Thomas Tuchel devrait aligner sa meilleure équipe possible. À écouter l’entraîneur du PSG lundi en conférence de presse, Neymar sera titulaire.

Le cas Sarabia tranché à la mi-journée

Au-delà du cas du Brésilien, les grandes lignes de la composition parisienne ne font guère de doutes. Si les titularisations de Kylian Mbappé et Angel Di Maria en attaque sont assurées elles aussi, l’identité du quatrième homme interroge. Lors de l’opposition d’hier soir à neuf contre neuf plus un joker, L’Équipe fait savoir que le coach du PSG a fait évoluer Edinson Cavani, Mbappé et Pablo Sarabia d’un côté et Di Maria, Mauro Icardi et Neymar de l’autre. « Hier, la tentation du staff de titulariser l’ancien Sévillan était forte, peut-on lire dans le quotidien sportif. Avec ses adjoints, Tuchel devrait se donner le temps de la réflexion jusqu’à la mi-journée. »

Kurzawa ou Bernat à gauche ?

Il en est de même pour le poste de latéral gauche. En fin de journée, Layvin Kurzawa semblait tenir la corde par rapport à Juan Bernat, mais l’Espagnol a travaillé derrière Neymar lors de la séance (comme Meunier et Di Maria à droite), ce qui peut laisser penser que les deux hommes seront alignés ensemble dans le couloir gauche. En défense centrale, le manque de rythme de Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Marquinhos inquiète. Ce dernier est pressenti au milieu avec Marco Verratti, mais l’un des trois hommes pourrait débuter sur le banc…