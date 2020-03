Résultats Champions League : PSG 2-0 Dortmund ; Liverpool 1-0 Atlético Madrid (terminé)

true

Le PSG a réussi à renverser le Borussia Dortmund et s’est qualifié pour les quarts de finale de la Champions League. Liverpool est poussé aux prolongations.

Ça y est ! Après trois semaines de polémiques en tous genres, de défaitisme et de tension, le PSG a réussi à renverser le Borussia Dortmund (2-0 après le 1-2 de l’aller), s’offrant ainsi son premier quart de finale de Champions League depuis quatre ans. Pour venir à bout des Allemands, il a fallu une partie de haut vol des joueurs de la capitale, qui ont harcelé leurs rivaux dès les premières minutes.

Les deux buts de la victoire ont été inscrits en première période, par Neymar (27e) d’une tête plongeante sur un corner d’Angel Di Maria et par Bernat (45e) sur un centre de Sarabia. L’Espagne, qui remplaçant un Kylian Mbappé malade ces derniers jours mais qui a pris part au dernier quart d’heure, a encore été très précieux.

Du côté d’Anfield, c’est l’heure des prolongations entre un Liverpool ultra dominateur et qui a fait son retard de l’aller grâce à un but de Wijnaldum à la 43e. Mais l’Atlético Madrid continue de bien défendre et de s’en remettre aux exploits de son gardien, Jan Oblak.