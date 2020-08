Ligue Europa : le FC Séville renverse MU (2-1) et se hisse en finale !

true

Vainqueur de Manchester United, le FC Séville est le premier qualifié pour la finale de la Ligue Europa.

Ce dimanche soir, à Cologne, le FC Séville a validé son billet pour la finale de la Ligue Europa en battant Manchester United (2-1). Les Red Devils avaient pourtant ouvert le score rapidement sur penalty par Bruno Fernandes, après un tacle sévère de Diego Carlos sur Marcus Rashford (9e).

Coaching gagnant pour Lopetegui

Mais Séville a ensuite égalisé par Suso (28e). Et la différence s’est faite au retour des vestiaires. Dominateurs, les coéquipiers de Paul Pogba, auteur d’une belle frappe de peu au dessus (69e), ont poussé. Mais le FC Séville a fait le dos rond et s’est à son tour montré menaçant, le Néerlandais Luuk De Jong, fraichement entré en jeu, inscrivant le but de la victoire sur un centre du capitaine Jesus Navas (78e). Parfois tendu, le match a été indécis et rythmé. Avec 5 titres remportés entre 2006 et 2016, Séville, au bout de 7 minutes de temps additionnel, disputera sa 6e finale dans la compétition. L’autre demi-finale opposera l’Inter Milan au Chakhtior Donetsk, lundi.