Ligue Europa : le programme complet des 8es de finale

Avait lieu, il y a quelques minutes, le tirage au sort des 8es de finales de la Ligue Europa. Voici le programme des rencontres. A noter que les matches auront lieu les 12 et 19 mars.

🇬🇷 Olympiacos – who face Wolves next – knocked out English opposition in the round of 32 👀#UELdraw pic.twitter.com/WEFcKtvV78

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 28, 2020