AC Milan – LOSC (0-3) : Galtier refuse l'étiquette de « sauveur du foot français »

Christophe Galtier : « C'était un très grand match. Vous avez rarement des moments de joie dans ce métier difficile. Venir faire ce genre de résultats face au Milan AC, ce sont des moments particuliers qu'on retiendra tout au long de sa vie. Cette victoire, c'est la réussite de mes joueurs. Ils se sont appropriés ce que nous avions travaillé durant 48h. Ils ont mis beaucoup d'énergie, de l'implication... Je suis vraiment très fier de mes joueurs ce soir. Quand on vient ici, avec la série qui était celle du Milan AC et même si on avait des arguments, on pouvait avoir quelques inquiétudes. Après le premier quart d'heure, notre jeu s'est mis en place. Les joueurs ont réussi le match parfait.

Les grosses prestations de Yusuf Yazici et de Renato Sanches ? Ce sont deux internationaux. Yusuf adore cette compétition et Renato, quand il est à ce niveau-là, est un joueur de classe internationale. Ce sont des investissements qui ont été faits par le club l'an passé et, ce soir, on voit le fruit de l'investissement mais également du travail effectué par les joueurs.

Pour se qualifier, il faudra au moins une victoire. Lors du prochain match, nous allons recevoir Milan chez nous. Milan risque d'être un peu énervé. Il faudra au moins une victoire pour être qualifié. On est en tête du groupe, on a un bon goalaverage. Il faut être sur la confiance et non pas sur le relâchement. Il va falloir redonner un petit coup de tournevis pendant le voyage afin de bien préparer le match de Brest qui arrive très rapidement.

Sauver l'honneur des clubs français en Coupe d'Europe ? Non, je ne suis pas là-dedans. Je suis content pour mon président, pour mon club, pour nos supporters à Lille. On n'a pas à être les sauveurs du football français sur la scène européenne. On a fait une grande performance. On est content. On continue notre parcours, notre série... Et dans trois jours, il y a Brest. »