Ajax - LOSC (2-1) : Christophe Galtier n'a qu'un regret après l'élimination

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

C'est un Christophe Galtier déçu qui s'est présenté au micro de la chaîne du LOSC ce soir après l'élimination de son équipe face à l'Ajax Amsterdam (deux fois 1-2). Mais si le technicien nordiste avait un regret, cela concernait davantage le scénario du match aller, qui avait vu son équipe déjouer et encaisser deux buts dans les dix dernières minutes, que ce soir, les Dogues ayant été vraiment bons.

"Nous ne sommes jamais rentrés dans notre plan de jeu à PIerre-Mauroy"

« L’analyse, c’est que mon équipe a disputé ce soir un vrai match européen, ce que nous n’avons pas fait à l’aller. Finalement, on est éliminés sur des détails, les dix dernières minutes du match aller, même si notre prestation était très moyenne et que nous n’étions pas dans le plan de jeu. Ce soir, même si on a perdu, les joueurs étaient vraiment très appliqués, très déterminés, d’envie de jouer, de priver l’adversaire de ballon. J’ai aimé l’expression collective de l’équipe. On est battus sur des détails. On encaisse deux buts dans la surface de réparation sur des absences de marquage. On aurait sans doute pu mieux faire sur nos actions en début de match. »

« Y a de la déception mais il ne faut pas oublier le parcours effectué. Des regrets, oui, comprendre pourquoi nous ne sommes jamais rentrés dans notre plan de jeu à Pierre-Mauroy. C’est une déception aussi pour nos supporters, qui souhaitaient nous voir passer encore un tour. Maintenant, on doit se projeter sur les matches de dimanche et mercredi. »