Angers - LOSC : Fonseca très remonté contre ses joueurs

INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Paulo Fonseca avait senti le match piège. Il avait prévenu en conférence de presse que, bien que lanterne rouge, le SCO d'Angers n'était pas si mauvais que ça et qu'il fallait le respecter. Raté. Le LOSC a déjoué cet après-midi et a fini par encaisser un but. C'est la première victoire du club d'Anjou depuis sept mois. Et ce revers pourrait faire chuter le club nordiste de la cinquième place. Il y avait donc plein de raisons d'être énervé pour le Portugais, qui n'a même pas cherché à faire semblant devant les médias.

"Nous n'avons pas respecté l'adversaire et nos supporters"

« Je suis en colère, a-t-il déclaré. Nous n'avons pas joué, nous n'avons pas mérité de gagner. Eux méritaient de gagner. Nous n'avons pas respecté l'adversaire et nos supporters. Sans ambition, ça sera difficile de finir dans les cinq premiers. J'ai beaucoup d'expérience, je connaissais l'importance du moment. J'ai parlé tous les jours avec les joueurs, encore aujourd'hui avant le match, mais je pense qu'ils n'ont pas compris. Nous n'avons pas l'humilité, ça sera difficile de gagner. Tout a manqué dans le jeu, nous n'avons rien fait. Dans le vestiaire, j'ai eu des mots très durs, j'ai dit ce que je pensais. C'est le pire match depuis que j'entraîne Lille. Maintenant nous devons faire plus et parler moins.»