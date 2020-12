ASSE – LOSC (1-1) : Galtier félicité pour son coaching à Geoffroy-Guichard

A chaque équipe sa mi-temps, hier, lors du match nul entre l'ASSE et le LOSC. Avec les titularisations de Djalo, Soumaré, Lihadji, Christophe Galtier a pu surprendre. Et c'est en deuxième mi-temps que son équipe a réagi et égalisé après l'ouverture du score sur penalty de Khazri. Le LOSC a même poussé très fort en fin de match pour aller chercher la victoire, avec les entrées de Yazici, Bamba, puis de David. En vain. De quoi regretter les choix de Galtier ? Pas du tout selon Ludovic Obraniak.

Obraniak : « Galtier a compris qu'une saison, c'est 38 matches »

« Aller chercher un nul à Saint-Etienne, ce n'est pas une contre performance, a soutenu l'ancien Dogue hier sur le plateau de L'Equipe du Soir. Quand tu es sur une dynamique où tu gagnes à domicile et où tu fais des nuls à l'extérieur, c'est presque un parcours de champion. Galtier a compris qu'une saison, c'est 38 matches. Il fait tourner. Ça a manqué de complémentarité au début mais le LOSC aurait pu l'emporter sur la fin. »