ASSE - LOSC (1-1) : un petit exploit des Verts fait enrager Gourvennec

L’ASSE et le LOSC n’ont pas pu se départager hier dans le Chaudron. Menés au score sur une réalisation de Burak Yilmaz à la pause, les Verts ont su revenir à la marque par l’intermédiaire du jeune Saidou Sow en fin de match (1-1). Claude Puel a apprécié cette réaction mais celle-ci frustre Jocelyn Gourvennec... qui aurait bien aimé que son équipe se mettre à l’abri en inscrivant le but du break. Et que son équipe soit plus mûre pour éviter l'égalisation stéphanoise dans le money time.

« C’est ça qu’on peut se reprocher ce soir (hier). On a retrouvé un LOSC conquérant, équilibré et n’offrant pas grand-chose à Saint-Étienne, où c’est toujours difficile de jouer. On a été costauds. C’était une clé de ce match. Mais il manque deux points précieux, a-t-il déclaré en conférence de presse. Revoir le LOSC a ce niveau-là est encourageant mais cette égalisation veut dire qu’on a encore des progrès à faire. Le scénario montre que ce n’est pas encore suffisant. »

L’entraîneur du LOSC aura tout le temps de procéder à de nouveaux réglages lors de la 4e journée de L1, où le champion de France recevra le Montpellier HSC au stade Pierre-Mauroy (dimanche, 17h).