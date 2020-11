ASSE – LOSC (1-1) : Ikoné, Lihadji, Djalo... Galtier distribue les bons et mauvais points

Christophe Galtier était en colère contre l'arbitrage hier après le match nul concédé par le LOSC à Saint-Etienne. Mais le coach des Dogues a aussi regretté la mauvaise première mi-temps de son équipe. « Ce match nul est une contre performance dans le sens où on n'a pas fait un match complet. Il y a eu beaucoup de déchet technique en première mi-temps. On a été inconstants. J'avais pris l'option de changer des joueurs car il y avait de la fatigue chez certains, des douleurs après les efforts effectués contre Milan. »

Djalo lui a plu, Lihadji et Ikoné un peu moins

Et à Galtier de saluer la prestation de Tiago Djalo au poste de latéral droit... « Il y avait des blessés à ce poste, j'ai été obligé de changer et Tiago a été intéressant sur le plan défensif. Il a été discipliné et il a bien évité les transitions de Saint-Etienne, un point fort des Verts. » En revanche, Isaac Lihadji n'a pas vraiment marqué des points dans le Chaudron... « J'ai pensé que c'était le moment de le faire débuter, pour alléger certains joueurs. Bamba devait démarrer mais il a ressenti des douleurs musculaires alors j'ai décalé Luiz Araujo à gauche alors qu'il préfère être à droite. »

Enfin, Galtier a eu cette réponse, concernant Jonathan Ikoné : « Il est dans une période un peu délicate. Mais j'aime bien protéger mes joueurs et il est associé à différents profils. Ça peut expliquer sa période un peu difficile. Il a perdu beaucoup de ballons mais il a eu le mérite d'être décisif. C'est bien pour lui, pour le moral, et pour l'équipe. »