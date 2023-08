ASSE, LOSC : Cabella, aussi populaire à Sainté que dans le Nord

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

En son temps, lorsqu'il évoluait à l'ASSE, Rémy Cabella, sourire permanent aux lèvres, avait l'occasion de mesurer sa popularité. Avec, dans les travées de Geoffroy-Guichard, d'innombrables maillots floqués à son nom. Plusieurs années ont passé et si les Verts, en Ligue 2, ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, Cabella, lui, poursuit sa carrière au LOSC.

Vendeur de maillots

Avec une popularité toujours aussi marquée. Car si le site leptitlillois indiquait il y a quelques jours que les deux plus gros vendeurs de maillots du club, ceux dont on fait floquer le nom, étaient Benjamin André et Rémy Cabella, la Voix du Nord indique ce jour que l'ancien stéphanois a depuis creusé l'écart et reste le joueur le plus demandé lorsqu'on fait floquer son maillot.



