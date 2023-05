ASSE, LOSC : Cabella s'est illustré d'une triste manière

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

C'était hier en vogue sur les réseaux sociaux. Avec des images et une question : comment Rémy Cabella avait-il fait pour ne pas égaliser face au Stade de Reims ? Les images sont en effet accablantes pour le Lillois et ancien milieu de terrain de l'ASSE.

Sur un service parfait d’Edon Zhegrova, Cabella a complètement loupé sa frappe devant le but rémois pourtant vide ! Quelques minutes plus tard, le statisticien Opta indiquait que l'action du joueur Lillois avait une valeur d’Expected Goals de 0,96, soit 96% de chances de marquer. "Le tir de Rémy Cabella face à Reims a une valeur Expected Goals de 0.96, soit la plus haute valeur xG pour un tir ne se terminant pas par un but cette saison en Ligue 1. Immanquable."