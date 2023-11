Rennes a tranché pour Genesio, un danger plane sur le LOSC, coup dur à Nice

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Stade Brestois : Lees-Melou "fatigué" par les arbitres

Brest s’est incliné sur la pelouse de Monaco (0-2) dimanche et Pierre Lees-Melou, le milieu de terrain du club breton, "C'est facile de se plaindre de l'arbitrage mais, honnêtement, je suis fatigué. Ça fait beaucoup. Ça fait trois matchs, on se fait toujours avoir sur des décisions. Lille, Paris, Monaco... on doit déranger, je pense. Cela fait un peu beaucoup. Les décisions, ça ne nous appartient pas mais malheureusement, ça fait beaucoup de matchs que c'est contre nous." "On doit déranger je pense », a quant à lui glissé Eric Roy, le coach brestois.

LOSC : des suspensions à venir chez les Dogues

Au LOSC, les avertissements commencent à peser. Averti à Marseille, Benjamin André ratera le déplacement à Lyon alors que Yusuf Yazici sera suspendu pour la réception de Toulouse. Quant à Bafodé Diakité, Leny Yoro et Alexsandro, ils restent sous la menace d’un match de suspension au prochain carton jaune reçu.

Stade Rennais : Pinault a tranché pour Genesio

S’il enchaîne les mea-culpa suite aux mauvais résultats du Stade Rennais, Bruno Genesio n'apparaît pas en danger. « Il s'appuie sur un bilan solide en Bretagne depuis deux ans et demi, son vestiaire n'est pas traversé par un sentiment de fronde, et le lien avec l'actionnaire, François Pinault, est toujours fluide », explique L’Équipe dans son édition du jour.

Mais aussi...

SM Caen : Furlan mis à pied

Le Stade Malherbe Caen a décidé la mise à pied à titre conservatoire de Jean-Marc Furlan en qualité d’entraîneur de l’équipe professionnelle. Le club normand l'a annoncé via un communiqué diffusé dans la matinée.

RC Strasbourg : Bakwa out 6 semaines !

Touché aux ischio-jambiers de la cuisse gauche dimanche face à Clermont (0-0), Dilane Bakwa devrait être éloigné des terrains au moins six semaines, selon les Dernières Nouvelles d’Alsace. L’ancien ailier de Bordeaux, titularisé cinq fois cette saison, devrait passer des examens complémentaires dans les jours à venir, selon Kader Mangane, le coordinateur sportif du RC Strasbourg : « Au vu des premiers examens, il doit observer au minimum six semaines de repos. Mais il faudra attendre quelques jours pour que l’oedème se résorbe avant de passer une IRM. À partir de là, on en saura plus sur la durée de son indisponibilité. »

US Orléans : Mokeddem remplace Casoni

L’US Orléans a annoncé hier la rupture du contrat de son entraîneur Bernard Casoni, suspendu depuis le 10 octobre. L’ancien défenseur de l’OM était visé par une enquête ouverte par le Parquet d’Orléans, notamment pour discrimination raciale, après avoir été accusé par plusieurs de ses joueurs de leur avoir tenu des propos racistes. Son successeur, Karim Mokeddem (49 ans), a été présenté par le président du club Philippe Boutron. Ancien coach de Lyon-La Duchère (2013-2019), Mokeddem est ensuite passé par Bourg-en-Bresse, Châteauroux (en tant qu’adjoint) et le Stade Briochin.

Et enfin...

OGC Nice : première pour Mendy à Montpellier ?

Expulsé dimanche face au Stade Rennais (2-0), Youssouf Ndayishimiye manquera au moins la rencontre à Montpellier, vendredi. L’OGC Nice va donc devoir innover. Selon L’Équipe, seul Pablo Rosario peut endosser la double casquette de milieu-défenseur. Il faudrait alors trouver un autre arrière droit. Ce serait Jordan Lotomba si ce dernier est apte. Mais, en phase de reprise après sa blessure à une cuisse, il pourrait être juste pour le MHSC. Youcef Atal (suspendu) étant hors course, Farioli pourrait donc offrir au jeune Antoine Mendy ses premières minutes de la saison.

Montpellier HSC : Adams garde les pieds sur terre

Révélation du Montpellier HSC, Akor Adams veut garder les pieds sur terre. « Le travail te fait rester humble [...] Je ne m’intéresse pas à la médiatisation. C’est bien d’être remarqué pour ce que vous faites mais vous n’en seriez pas là sans marquer des buts. C’est le plus important », a-t-il affirmé dans Midi Libre.

Stade de Reims : Riolo encense le club

Solide vainqueur à Nantes ce dimanche (2-0), le Stade de Reims est l'épouvantail de Ligue 1. Sa stabilité impressionne Daniel Riolo. « Reims ? C’est simple et efficace. Un recrutement malin avec des gens qui bossent », a encensé le polémiste au micro de RMC Sport.

