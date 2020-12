Déjà qualifié pour les 16e de finale de la Ligue Europa, le LOSC se déplace à Celtic Park ce jeudi soir pour préserver sa première place devant le Milan AC. Si Christophe Galtier devrait faire tourner pour ce match en prévision des échéances à venir, ses Dogues auront à cœur de rester invaincus dans la compétition.

Les Dogues sont en clair sur RMC Story

Le match sera à suivre à 21 heures en clair sur RMC Story mais également sur RMC Sport 1, RMC Sport UHD et Téléfoot. Si vous souhaitez suivre le match en streaming sur RMC Sport et directement par internet, c'est aussi possible ICI. Pour Téléfoot, c'est là que ça se passe.