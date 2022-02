Chelsea - LOSC : Gourvennec a vu son équipe rivaliser avec les Blues

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Le LOSC s'est logiquement incliné ce mardi sur la pelouse de Chelsea (2-0) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Kai Havertz (8e) et Christian Pulisic (63e) ont inscrit les deux buts des Blues. Après la rencontre, l'entraîneur des Dogues, Jocelyn Gourvennec, trouvait la défaite était sévère, estimant que son équipe avait rivalisé avec le champion d'Europe en titre.

"On est évidemment déçus de perdre par deux buts d'écart. On prend des buts évitables. On n'est pas battus sur des gestes de classe, mais sur un corner et un contre magnifiquement joué. Je trouve ça sévère compte tenu de ce qu'on a produit. Chelsea est une équipe qui met toujours la main sur les rencontres avec une grosse possession. Ce soir, on a quasiment rivalisé dans ce registre. Cela veut dire qu'on a été présents. Ils ont eu plus d'adresse et d'efficacité. On touche autant de ballons. On fait très peu d'erreurs mais le peu qu'on a faites, ça leur a fait deux buts pour eux", a analysé Jocelyn Gourvennec en conférence de presse d'après-match.