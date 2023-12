Chevalier fait du Maignan au LOSC, Dallinga explose à Toulouse, offensive pour Todibo ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

LOSC : Chevalier, roi des penaltys

A l’instar de Marcin Bulka face à l’AS Monaco, Lucas Chevalier a réalisé un exploit rare ce dimanche face à Metz (2-0) en stoppant deux penaltys dans le même match. Comme le rapporte Stats du Foot, le portier des Dogues affiche la statistique assez folle de 3 penaltys arrêtés sur 5 face à lui en Ligue 1. Il avait déjà sorti un coup de pied de réparation pour son premier derby face à Lens…

OGC Nice : Lizarazu enterre les Aiglons dans la course au titre

Tombé sur la pelouse du FC Nantes (0-1), l’OGC Nice a perdu son invincibilité et, pour Bixente Lizarazu, qui s’est exprimé dans Téléfoot, les Aiglons ont perdu beaucoup plus dans la course face au PSG.

« Si c'est terminé ? Ça semble… Ce qui est un peu dramatique, c'est qu'il n'y a pas une équipe qui semble capable de tenir le PSG. On pensait que Nice et Monaco étaient capables de le faire. Mais ça ne tient pas la distance (...) C'est un peu inquiétant, par rapport à la qualité de notre championnat, de voir qu'il n'y a pas une équipe qui peut garder cette constance par rapport au PSG ».

Toulouse FC : Dallinga se paie son coach

Buteur après son entrée en jeu, Thijs Dallinga n’a pas du tout apprécié les choix de Carles Martinez Novell lors de Toulouse FC – Lorient (1-1) et l’a ouvertement fait savoir sur Prime Vidéo : « C’est une journée très frustrante. Déjà parce que j’ai commencé sur le banc mais aussi parce que nous n’obtenons pas un bon résultat à domicile (…) Je suis très frustré d’avoir démarré sur le banc. Je me demande encore pourquoi. Quand je rentre, je dois être très professionnel et marquer pour aider l’équipe. C’est ce que j’ai fait. Je ne peux pas faire grand-chose de plus. Le coach ne m’a pas dit pourquoi j’étais remplaçant. C’était un match important mais on en parlera en interne, pas à la télévision ». Cela ne sent pas très bon pour le coach des Pitchounes, mis en cause publiquement par son meilleur joueur…

MHSC : Savanier a fait face aux supporters…

Si le MHSC va mal et s’est encore incliné sur la pelouse de l’AS Monaco ce dimanche (0-2), on ne peut pas dire que Téji Savanier lâche l’affaire. Comme révélé par Bertrand Queneutte (France Bleu), le capitaine héraultais ainsi que Wahbi Khazri et Joris Chotard a fait face au kop présent à Louis II ce dimanche.

… L’arrivée de Coulibaly se confirme, Khazri blessé

A Montpellier toujours, ça bouge au niveau du Mercato où Bertrand Queneutte a confirmé l’arrivée de Tanguy Coulibaly (libre, 22 ans), dont la visite médicale est fixée à demain. L’attaquant formé au PSG était libre depuis la fin de son contrat à Stuttgart. Une arrivée qui va faire du bien dans la mesure où Wahbi Khazri s’est blessé à Monaco ce dimanche. Le Tunisien se plaint d’une « gêne derrière la cuisse ».

Mais aussi...

Stade Brestois : Roy titille Del Castillo

Présent sur les trois buts brestois contre Clermont (3-0), Romain Del Castillo a été titillé par Éric Roy après la rencontre. « C’est une canaille, car on croit qu’il a un petit moteur mais il est capable de faire les efforts, a-t-il affirmé en conférence de presse. Et s’il fait les efforts défensifs, il sera encore plus dangereux sur le plan offensif car il sera plus dans son match, plus connecté aux autres. C’est là-dessus que je lui demande de progresser. Je suis content mais je vais continuer à ne pas le lâcher car il faut être dur avec les joueurs de talent, autrement, ils s’endorment. On va faire en sorte qu’il soit tout le temps éveillé. »

MHSC : Der Zakarian n’a pas eu que des regrets à Monaco

Bien que battu par l’AS Monaco hier (0-2), Michel Der Zakarian n’a pas tout jeté de la prestation du MHSC. « J’ai bien aimé notre match mais, face au but, on a fait les mauvais choix, alors que nos adversaires ont marqué en ayant très peu d’occasions, a sobrement commenté le coach héraultais en conférence de presse. En seconde période, on a été moins dangereux mais, même à dix, on a su tenir le ballon et aller de l’avant. » MDZ avait disposé ses joueurs dans un schéma à cinq défenseurs, « pour qu’on soit un peu plus solides et qu’on utilise les couloirs ». Un choix qu’il pourrait renouveler. « Après, il faut avoir des joueurs pour le faire et on n’en a plus beaucoup, a-t-il soufflé. Wahbi (Khazri) s’est aussi blessé. » L’attaquant souffre d’une douleur aux ischio-jambiers.

Le Havre : Elsner secoue ses attaquants

Battu par le PSG à 11 contre 10 hier au stade Océane (0-2), Le Havre peut s’en mordre les doigts. Sur leurs huit derniers matches, les joueurs de Luka Elsner n’ont en effet marqué qu’à Toulouse (2-1). Et ce bilan chiffré agace bien sûr le technicien de 41 ans. « On va avoir un peu mal au crâne de ne pas avoir su profiter d’un scénario favorable que nous avions créé avec une top entame de match, a constaté le Slovène en conférence de presse. La frustration va prédominer. Notre inefficacité commence à être un peu inquiétante, forcément, et j’aimerais que les garçons s’en inquiètent. » Hier, les Havrais ont même tiré 22 fois, un record face au PSG cette saison en L1. En vain. « On attend de nos joueurs offensifs un sens des responsabilités important, a pesté Elsner. Il y avait une justesse à apporter en seconde période et des situations très ouvertes. C’est dommage de gâcher ça. J’espère que nos garçons vont en souffrir. Ce côté tueur, on en manque. »

Troyes : contretemps pour David Guion

Prévu lundi, la présentation de David Guion comme nouvel entraîneur de l'ESTAC a été décalée. Selon L’Équipe, il s’agit d’un simple contretemps. Il semblerait que City Football Group (CFG), le propriétaire et actionnaire majoritaire du club aubois, n'ait pas encore réussi à boucler le dossier de Patrick Kisnorbo, mis à pied le 26 novembre.

OGC Nice : MU garde un œil sur Todibo

Selon Florian Plettenberg, Jean-Clair Todibo reste dans le viseur de Manchester United en vue du mercato hivernal. Le journaliste de Sky précise qu’un éventuel transfert du défenseur de l’OGC Nice ne devrait pas affecter le transfert d'António Silva, première cible estivale des Red Devils.

