Clermont - LOSC (1-0) : Gourvennec se trouve une excuse après la défaite

Après le revers ce samedi de son équipe face à Clermont (1-0), à l'occasion de la 10e journée de Ligue 1, l'entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvennec, espère transformer le mécontentement en révolte avant de recevoir le FC Séville en Ligue des Champions.

"C'est une défaite qui n'était pas prévue. On attendait un match de coupe et on l'a eu, face à une équipe de Clermont qui a fait un gros match et qui a tenu la distance. Ils ont été très compacts, très agressifs, ils ont gardé leur organisation après l'ouverture du score. On n'a pas été capable d'être au rendez-vous d'un match comme ça. On a manqué de justesse, on a eu beaucoup de situations où, en sortant du pressing, on n'a pas été très justes. (...) C'est un retour de trêve difficile, le résultat est négatif. Mais le mécontentement général, des joueurs, du président, il faut le transformer en révolte. Il y a la Ligue des Champions mercredi contre Séville, puis il faudra rebasculer contre Brest, a lâché Jocelyn Gourvennec en conférence de presse d'après-match, avant de pointer du doigt l'arbitrage. On peut toujours revenir sur la décision de l'arbitre, je pense qu'il y a faute sur Renato Sanches (juste avant l'ouverture du score, ndlr)."