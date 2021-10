Clermont - LOSC (1-0) : Xeka demande du respect pour le LOSC

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Auteur d'une piètre prestation, le LOSC, qui restait sur trois victoires consécutives en Ligue 1, s'est incliné ce samedi sur la pelouse de Clermont (1-0). Quelques secondes après le coup de sifflet final, Xeka a estimé que le champion de France en titre n'était pas respecté.

"On est très déçu de notre prestation. Il y a beaucoup de choses dont on peut parler et qui ont eu un poids sur le match mais c’est de notre faute, au final. C’est la fin d’une série. On n’est pas à la place où l’on devrait être mais on est à pour se bagarrer comme quand on a été champion ou quand on a passé les difficultés par le passé. Ca arrive à toutes les équipes. On a la force pour surmonter tout ça. Il faut juste que tout le monde commence à nous respecter un peu plus. On sent vraiment un manque de respect envers le club et ça nous perturbe", s'est agacé le milieu de terrain des Dogues au micro d'Amazon Prime Vidéo.

⏱ C’est fini à Clermont où les Dogues s’inclinent (1-0).



Le compte-rendu de la rencontre 🔽 — LOSC (@losclive) October 16, 2021