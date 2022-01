En pole sur la pelouse du RC Lens, le LOSC a un pied en 8es de la Coupe de France

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

On pensait que la fin d'année très difficile du RC Lens était due à un coup de pompe. Eh bien, ce premier match de 2022 contre l'ennemi lillois montre que le mal est un peu plus profond pour les hommes de Franck Haise. Car à la pause, sur leur pelouse de Bollaert, les Sang et Or sont dominés 2-0 suite à un doublé d'Amadou Onana (30e, 34e).

Les champions de France se sont pourtant présentés avec un dispositif assez défensif mais le piège fonctionne à merveille à la pause. Et le LOSC, qui n'a plus gagné la Coupe de France depuis onze ans et a fait de ce trophée un objectif de sa saison, est en passe de réaliser un joli coup. En effaçant notamment la défaite du match aller en championnat en Artois…

Premier but avec les Dogues pour Amadou Onana, attentif au second poteau pour ouvrir le score 🔥



