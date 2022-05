LOSC : Olivier Létang charge l’arbitrage après la défaite contre Troyes

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

Encore une fois, les Lillois ont perdu un match contre une équipe moins bien classé en championnat. Les Dogues n’ont pas réussi à aller chercher les trois points contre Troyes et voient l’Europe s’envoler sous leurs yeux. Un match qui a une fois de plus suscité un agacement des Lillois contre le corp arbitrale.

Après la rencontre, le président du LOSC s’est exprimé pour Prime Vidéo : « Dans ces moments-là il faut aussi garder le calme. Même s’il y a de l’injustice, elle est flagrante, elle est visible. Cette injustice doit nous donner encore plus de force, après effectivement c'est impossible de de revenir dans le match. On est solidaire, unis on perd ensemble et on gagne. Après là il y avait un environnement qui était plus complexe. »

Pour résumer Le LOSC s’est lourdement incliné sur la pelouse de Troyes (3-0). Après le match, le président du LOSC, Olivier Létang est revenu sur l’arbitrage. Il évoque notamment une injustice flagrante mais également la nécessité de rester calme.

Adam Duarte

Rédacteur