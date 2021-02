Europa League : Ajax - LOSC, les compos (Galtier tente le tout pour le tout)

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Pour le LOSC, la donne est claire ce soir face à l'Ajax : tout autre résultat qu'une victoire signifiera l'élimination de l'Europa League. Un succès 1-0 serait éliminatoire aussi, un 2-1 enverrait en prolongations et toute victoire par deux buts d'écart (ou plus) ou par un but d'écart à partir de 3-2 serait qualificative. Pour dessiner ce joyeux scénario, Christophe Galtier aligne ce soir un onze offensif.

Ajax : Stekelenburg - Rensch, Timber, Martinez, Blind - Alvarez, Klaassen, Gravenberch - Antony, Tadic (c), Neres.

LOSC : Maignan (c) - Celik, Djaló, Botman, Bradaric - Ikoné, Sanches, Xeka, Bamba - Weah, Yazici.