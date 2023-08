FC Lorient - LOSC (4-1) : erreurs de débutants, défense catastrophique, pourquoi le LOSC a logiquement pris une gifle

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Une minute 07 de calvaire

Plutôt rare, en Ligue 1, de voir un tel scénario. Celui d'une équipe qui entre bien dans son match, possède le ballon, le fait proprement circuler, avant de commettre deux immenses boulettes en une minute chrono. Résultat, le LOSC s'est retrouvé mené 2-0 en raison de deux véritables cadeaux offerts aux Lorientais. Tout d'abord Miramon, à la 9e minute, qui se propose à Chevalier sur un six mètres, sans prendre d'information dans son dos...Et de se faire chiper le ballon par Abergel qui n'avait plus qu'à glisser le ballon sur le côté droit du portier lillois. Sur l'engagement du LOSC, nouvelle passe non assurée, cette fois en retrait, et Doucouré pouvait servir Ponceau à l'entrée de la surface de réparation qui fusillait Chevalier dans sa lucarne droite ! (0-2, 11e). Histoire de poursuivre le calvaire, Chevalier était même tout proche d'offrir un 3e buts aux Lorientais sur une remise pour Faivre à la 30e minute.

40 minutes d'errance avant que Fonseca revoit ses plans

L'entraîneur du LOSC aura mis près de quarante minutes pour cerner le problème. Non pas celui qui consiste à dire que ses joueurs n'y sont pas, mais celui d'une équipe menée de deux buts, incapable de contourner un bloc lorientais acculé au coeur du jeu et eu centre du terrain. Les Lillois, et surtout leur entraîneur, ont tout simplement perdu une bataille tactique et beaucoup de temps avant de comprendre qu'il était nécessaire de passer par les ailes pour se procurer, enfin, une occasion ! Angel Gomes a donc contraint Miramon à la sortie, lui qui n'a pas marqué des points, et Cabella, lui, a remplacé Haraldsson, pas vraiment convaincant non plus. Un autre match pouvait débuter. Mais à 0-2, et avec, tenez-vous bien, un tir cadré (Miramon) et une tête contrée (David) pour seules occasions. Et deux joueurs qui devaient souffler avant le match retour de Ligue Europa Conférence face à Rijeka.

Défensivement catastrophique

Peu probable que le président du LOSC, Olivier Létang, se soit fait plaisir dans les tribunes cet après-midi. Lui qui avait adressé une sérieuse mise en garde à ses troupes après la victoire face à Rijeka, "on n'a pas aimé les attitudes, si on pense que ça va être facile et qu'on arrive sur le terrain en étant tranquilles, on ne peut pas passer", a du fulminer en constatant les boulevards laissés par ses défenseurs aux locaux. Revenu à 1-2, sur un but de Jonathan David et un beau mouvement du tandem Gomes-Cabella, le LOSC est retombé assez vite dans de préoccupants travers défensifs par la suite. Sur le troisième but de Romain Faivre, certes somptueux, mais qui montre que le dernier défenseur à le marquer est...Angel Gomes et sur le quatrième, inscrit par Le Goff ou le bloc lillois, étiré au maximum, est incapable de récupérer le ballon au milieu de terrain avant de voir deux joueurs orientais tenter leur chance dans la surface de réparation. Yoro-Diakité, ce n'est guère rassurant, quant à Ismaily et Santos, ils n'ont rien montré défensivement. A Rijeka, ça s'annonce déjà tendu.

