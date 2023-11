FC Metz - FC Nantes : les explications de la défaite des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

L'art de se faire punir d'entrée

Le paradoxe est aussi troublant qu'évident. Car si le FC Nantes s'est fait punir, d'entrée de jeu, à Metz, ce sont bel et bien les Canaris qui jouaient haut à Saint-Symphorien et offraient même un bon dédoublement (Merlin-Moses Simon) côté gauche dès la 2e minute. Puis, en l'espace de quelques secondes, un ballon perdu au milieu de terrain, une toute première attaque messine et le mal était aussitôt fait. Diallo faisait la différence, Udol, latéral gauche bien décalé sur son aile, adressait un centre magnifique qui empêchait Alban Lafont de sortir et c'est Van den Kerkhof, l'ancien bastiais, qui poussait au second poteau le ballon au fond des filets (0-1, 3e). Le FC Metz, qui n'avait plus marqué à domicile depuis 270 minutes, effaçait en trois petites minutes cette affligeante statistique. Pas vraiment idéal, côté Nantais, pour lancer une rencontre, même si les hommes d'Aristouy pouvaient ensuite remercier l'attaquant messin, Elisor, qui, dès la 5e minute, bien servi par Diallo et seul face à Lafont, manquait son contrôle...

Pallois sonne la révolte

Lorsqu'après l'interruption liée à la vérification de la VAR, afin de savoir si, oui ou non, le but de Moses Simon était valable, les Canaris se sont tous dirigés vers Nicolas Pallois et non sur le buteur nigérian. Et pour cause. Celui qui avait perdu son statut de titulaire depuis la 3e journée, était cette fois bien présent sur la pelouse messine et même décisif sur l('égalisation nantaise. Comme un symbole. A la 12e minute, bien décalé par Chirivella sur le côté gauche, le défenseur nantais enroulait son centre du pied gauche pour Simon qui coupait au premier poteau et trompait Oukidja (1-1, 12e). Dans la foulée, bien en place, les Nantais n'hésitaient pas à s'installer dans le camp messin. Et c'est une fois encore Pallois, toujours à gauche, qui glissait un très bon ballon à Moutousamy (21e), mal exploité par la suite.

Largesses défensives

Ce n'était déjà pas un secret, les chiffres l'attestant : le FC Nantes, avant même de se rendre à Metz, disposait avec 20 buts encaissés de la plus mauvaise défense du championnat de France. En une période, les Canaris en ont encaissé deux de plus, et au regard du second but inscrit par le FCM, on comprenait beaucoup mieux ces carences défensives. Sur un contre anodin, et alors que Pallois était resté aux avant-postes, la défense centrale nantaise passait complètement au travers sur un extérieur du pied gauche de Jallow qui lançait plein axe Elisor qui, cette fois, n'allait pas perdre son duel avec Lafont (1-2, 28e.) Castelletto n'était plus là, Duverne était à droite et Merlin, mal placé également, levait le bras pour demander le hors-jeu en oubliant de défendre. Les Nantais, bien revenus dans le match, gâchaient leur travail par de terribles fautes de placement. Interrogé à ce sujet à la pause, Marcus Coco concédait "qu'il y avait beaucoup trop d'espaces dans notre bloc." Pas faux.

Changement de plans, efficacité non trouvée

Au retour des vestiaires, Pierre Aristouy décidait rapidement de changer ses plans. A la 55e minute, Pallois sortait, remplacé par Cömert, et devant, Ganago, en lieu et place de Coco, puis Abline (Mostafa Mohamed) entraient en jeu. Les Canaris opéraient dès lors en 4-2-3-1, sans que l'on assiste à un tout autre match. Ce sont même les Messins qui trouvaient la transversale sur une frappe magnifique de Jean-Jacques, libre de tout marquage aux 30 mètres (56e). A la 62e minute, sur un service de Chrivella pour Ganago, côté droit, Aristouy pensait avoir vu juste lorsque Simon reprenait de la tête avant qu'Oukidja ne dégage sur sa ligne au prix d'un magique arrêt réflexe. Les Nantais, enfin conquérants, s'installaient dans le camp messin, sans parvenir à cadrer (3 /13, 77e) à l'image de ce bon ballon donné par Castelletto à Hadjam (74e) qui, du pied gauche, envoyait sa frappe à gauche du but messin ou ce centre puisant de Ganago que Mollet, de la tête, reprenait au-dessus du cadre d'Oukidja (76e). En contre, c'est le FC Metz qui tuait le match sur une énième offensive de Van Den Kerkhof, excellent ce dimanche. L'Algérien, lancé sur le côté droit, adressait un centre parfait qu'Asoro récupérait avant d'exécuter Lafont d'un enroulé du pied droit dans la surface de réparation (1-3, 85e).

Le FC Nantes, victime de ses erreurs défensives, s'est logiquement incliné ce dimanche, concédant une troisième défaite consécutive. Huitièmes au classement avant les matches de Rennes, de Lens et de l'OM, les Canaris vont nécessairement reculer au classement. Mauvaise opération comptable et du travail dans les prochaines semaines pour Aristouy et sa défense.

