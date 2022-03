FC Nantes - LOSC : Gourvennec déplore l’arbitrage et dénonce un odieux manque de respect !

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Le succès du LOSC hier à Nantes (1-0) restera dans les annales de cette saison comme l’un des pires souvenirs à oublier. Et pour cause : l’électricité qui en a découlé à partir de l’exclusion de Timothy Weah peu après l’heure de jeu a été exécrable. Avant même le début du match, Jocelyn Gourvennec avait déjà déploré un gros couac pour le LOSC !

« Cette performance réussie dans un stade plein, contre un public en folie est d’autant plus belle qu’on venait de jouer un match titanesque contre les Blues, a souligné l’entraîneur lillois en conférence de presse. J’étais même d’ailleurs très mécontent qu’on nous fasse rejouer trois jours après un tel match, c’est un manque de respect flagrant pour le LOSC, c’est inadmissible. »

Cela n’a donc pas empêché le LOSC de l’emporter, de garder sa sixième place et surtout de rester plus que jamais dans la course à l’Europe, voire au podium, en attendant les résultats du jour. Pour patienter, Gourvennec a déploré la qualité de l’arbitrage de Pierre Gaillouste. Surtout la sortie prématurée de Weah, celle qui a donc mis le feu aux poudres. « Je la trouve sévère, je n’ai pas aimé l’arbitrage de M. Gaillouste, je le lui ai dit, a-t-il soufflé. Dans cet énervement, nous, sur le terrain, on a été très calmes. »

Ça fait longtemps qu’on l’a perdu pic.twitter.com/XMssKgwTpM — Alan 4 (@Alanlefloch) March 19, 2022

Pour résumer Jocelyn Gourvennec n’est pas en reste après la polémique arbitrale qui a entaché la victoire du LOSC samedi à Nantes (1-0). Tout comme Antoine Kombouaré, l'entraîneur des Dogues était aussi remonté en conférence de presse.

Bastien Aubert

Rédacteur