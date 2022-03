FC Nantes - LOSC : Pierre Ménès dévoile la vraie raison du craquage d’Armand et ne l’accable pas

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Le succès du LOSC hier à Nantes (1-0) restera dans les annales de cette saison comme l’un des pires souvenirs à oublier. Et pour cause : l’électricité qui en a découlé à partir de l’exclusion de Timothy Weah peu après l’heure de jeu a été exécrable et a pourri la suite du match.

« À partir de là, le match a été très tendu, admet Pierre Ménès sur son blog. Le contact derrière est involontaire. L’un dans l’autre, un carton jaune aurait suffi. L’arbitre ayant passé dix minutes sur la VAR, il a dû se faire son avis. Mais cela a engendré une mauvaise réaction des Lillois, Fonte demandant à ses partenaires de quitter le terrain. »

Sur la touche, Sylvain Armand est alors descendu en furie pour dire tout le mal qu’il pensait au quatrième arbitre en insultant un des membres du staff du FC Nantes. « Par respect pour son chagrin après le décès de notre ami commun Frantz Lecomte je ne l’accablerai pas. Mais franchement c’est pas terrible », a ajouté le chroniqueur sur Twitter ce dimanche matin.

Par respect pour son chagrin après le décès de notre ami commun Frantz Lecomte je ne l’accablerai pas. Mais franchement c’est pas terrible https://t.co/VTF1J3gW0U — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 20, 2022

Pour résumer Pierre Ménès a livré son analyse du match entre le FC Nantes et le LOSC lors de la 29e journée de Ligue 1 (0-1) et ne passe pas outre le pétage de plombs de Sylvain Armand. Dont il a dévoilé la vraie raison : le décès d'un ami commun.

Bastien Aubert

Rédacteur