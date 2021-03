LOSC : Fonte a repéré une pépite chez les Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Avec ou sans Luis Campos, le LOSC espère faire éclore des pépites au plus haut niveau. Il se pourrait bien qu'un gros potentiel commence à émerger dans l'effectif de Christopher Galtier.

Dans un entretien accordé à Mais Futebol, José Fonte s'est enflammé devant le potentiel José Bica. L'avant-centre, arrivé en 2020 en provenance de Chaves, a tapé dans l'oeil de son compatriote : « C’est un gamin de 17 ans qui est venu avec l’équipe A et qui, avec facilité, a montré sa qualité. Il n’a pas peur. Même aujourd’hui (la semaine dernière, NDLR), il m’a fait la misère à l’entraînement et j’ai dû partir plus tôt (rires). Il a beaucoup de qualités, devant les buts, de la spontanéité. Ça a été une très bonne surprise pour tout le monde. Le staff est satisfait de lui et nous, les Portugais, essayons de l’aider car il a beaucoup de potentiel. » À Lille, un José pourrait en cacher un autre !

Propos relayés par Le Petit Lillois