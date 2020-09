LOSC : Galtier met en garde ses joueurs après la victoire face à Metz

Comme à l'accoutumée, après chaque fin de saison, Christophe Galtier est en train de reconstruire son effectif. Après les pertes de Victor Osimhen et Gabriel, l'entraîneur des Dogues a incorporé Jonathan David et Sven Botman. Forcément, un temps d'adaptation est nécessaire aux recrues estivales.

Pourtant, le dernier 4e de Ligue 1 effectue un début de saison solide. Grâce à sa victoire face à Metz (1-0), plus tôt dans l'après-midi, les Dogues comptent 7 points après trois journées. Christophe Galtier s'est exprimé en conférence de presse. "La deuxième période était meilleure que la première où on n'était pas dans les bonnes zones. Leur système nous a coupé quelques relations et on a eu de la maladresse. Sur la deuxième période, on a eu plus de profondeur, on a été mieux sur le ballon pour acculer Metz devant leur surface et on a eu des situations. Ça s'est décanté à la fin sur un beau but dans sa conception. Les entrants ont été très bien.

Mais, le natif de Marseille le sait, le chemin sera encore long pour le LOSC: "L'équipe a mieux évolué que les deux premières journées mais à quelques minutes près on aurait pu être frustrés. On a encore beaucoup de travail. J'ai un groupe de qualité, l'état d'esprit commence à grandir, ça commence à être une bonne bande de potes, les joueurs travaillent les uns pour les autres." De bon augure avant un déplacement périlleux, sur la pelouse de l'OM, dimanche prochain.