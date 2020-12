LOSC : Gérard Lopez confirme la vente du club !

Leader de Ligue 1, qualifié pour les 16es de Ligue Europa, le LOSC vivait un début de saison idyllique. Oui, mais la crise économique (droits TV et Covid-19) est passée par là. Alors que les rumeurs se faisaient insistantes, Gérard Lopez a confirmé auprès de l'Équipe qu'il allait céder le club nordiste : "Je suis heureux que le travail que nous avons effectué et les succès sportifs que nous avons remportés à Lille soient reconnus par des investisseurs étrangers dans ces moments difficiles pour le football français."

Dans ce communiqué, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois a dévoilé l'identité du futur propriétaire, Merlyn Partners SCSp: "Je me réjouis de l'intérêt de Merlyn pour le club et je vais examiner cette proposition avec attention et dans les meilleurs délais, dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Les difficultés liées au Covid et au contrat de droits TV signifient que le temps est peut-être venu d'un changement de modèle économique avec un nouveau propriétaire."

Toujours d'après l'Équipe, le fonds d'investissement basé au Luxembourg a confirmé son offre pour devenir actionnaire majoritaire : "Merlyn travaille avec une équipe de dirigeants expérimentés dans le monde du football dont Olivier Létang, dans la perspective d'apporter au club une situation financière stable afin de l'aider à faire face notamment à l'impact financier du Covid et à l'incertitude autour du contrat des droits TV (Mediapro)."

Ce changement de gouvernance pourrait causer des remous concernant les situations de Luis Campos, bras droit de Gérard Lopez, et Christophe Galtier.