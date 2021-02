Girondins - LOSC (0-3) : Pierre Ménès impressionné par les Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le LOSC a envoyé un signal fort au PSG et à l'OL hier soir : il va falloir compter avec lui jusqu'au bout cette saison. Le club nordiste s'est brillamment imposé sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (3-0). Si les locaux l'ont parfois bousculé en première période, il n'a plus tremblé une fois le score ouvert par Yazici (54e) et a impressionné par ses contre-attaques éclairs. Sur son blog, Pierre Ménès a dit combien il était bluffé par la formation de Christophe Galtier.

"C'est très encourageant pour la suite"

"Je vais attaquer avec Lille, qui a livré un match vraiment impressionnant à Bordeaux. Longtemps, les Girondins ont été solides et ressortaient bien le ballon de derrière - ce qu’ils font de mieux en mieux - mais le problème est toujours le même : devant, il n’y a rien. C’est compliqué d’obtenir des résultats en ne s’appuyant que sur la défense."

"On avait vu l’équipe de Gasset céder contre le cours du jeu à Lyon et hier soir, l’ouverture du score de Yazici sur un super débordement de Bamba arrive dans une période où les deux équipes faisaient jeu égal. Après cela, la puissance et le jeu lillois ont fait la différence, avec deux buts supplémentaires signés Weah et David. Le LOSC conserve donc son avance sur ses poursuivants et autant on pouvait dire ces dernières semaines que Lille gagnait sans convaincre, autant sur ce match, ils ont gagné ET convaincu. C’est très encourageant pour la suite de la saison des Nordistes."