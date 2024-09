Le Havre – LOSC : avant le Real, Genesio fait (un peu) tourner, les compos !

Sur ce match, Bruno Genesio doit encore composer avec six absents. Ismaïly, Haraldsson et Mukau sont blessés alors que Fernandes, Umtiti et Bentaleb sont toujours en convalescence. Un turn-over est quand même effectué en prévision du choc contre les Merengue.

Du côté de Didier Digard, trois éléments sont blessés (El-Hajjam, Mosengo, Logbo). Quant à Confais, Kitala et Bouneb, ils ne figurent pas dans le groupe.

Les compos officielles :

HAC : Desmas – Nego, Sangante (cap), Youté, Lloris, Opéri – Casimir, Kechta, Touré, Joujou – Soumaré.

LOSC : Chevalier – T.Santos, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson – André (cap.), And.Gomes – Zhegrova, Ang.Gomes, Sarhaoui – J.David.

