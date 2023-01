Le LOSC étrille Troyes mais perd Ounas

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Malgré la réduction du score de Mama Baldé, le LOSC a écrasé l’ESTAC à domicile (5-1). Deux doublés de Mohamed Bayo et Jonathan David et un but d’Alan Virginius ont fait chavirer le stade Pierre-Mauroy. Seul bémol : la sortie sur blessure d’Adam Ounas, visiblement victime d’un claquage en tout début de rencontre. VICTOIRE !



Avec une très bonne efficacité devant le but, les Dogues remportent ce match 5 à 1 face à Troyes ! — LOSC (@losclive) January 15, 2023

