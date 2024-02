Le LOSC s'associe au RC Lens pour critiquer l'arbitrage

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Sale dimanche pour les clubs du Nord ! Le RC Lens s'est incliné à Bollaert face à Monaco (2-3) avant que le LOSC ne tombe à Toulouse (1-3), après avoir pourtant mené au score. Dans les deux cas, les deux rivaux se sont plaints de l'arbitrage. Au Stadium, le gardien lillois, Lucas Chevalier a fait la liste des griefs à l'encontre de l'arbitre de la rencontre.

"L’arbitre change le match"

"Je pense qu’on n’a pas fait la deuxième période qu’il fallait, mais il y a des choses qu’il faut dire. Le premier but ne doit pas être accepté et le troisième, on me dit qu’il est hors-jeu. Donc oui, on a baissé de pied, mais l’arbitre change le match. On a manqué de percussion après la mi-temps, même en première période, ça manquait de rythme. Il n’y a pas de problème sur ça…. Mais l’arbitre est aussi dans le jeu, c’est dommage qu’il change un tournant du match sur le premier but toulousain. Il y a plein de choses à améliorer, que ce soit nous ou l’arbitrage. On sait qu’on n’a pas fait ce qu’il fallait, que ce n’est pas digne d’une équipe qui joue le top 5… mais il faut prendre en compte l’arbitrage."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Toulouse - LOSC : les Dogues renversés lors d’une seconde période catastrophique https://t.co/dhMug34FVv pic.twitter.com/UNjoo75S59 — La Voix des Sports (@lavoixdessports) February 25, 2024

Podcast Men's Up Life