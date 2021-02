LOSC : Létang, une raison surréaliste fuite à propos de son licenciement du Stade Rennais

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

PSG, Stade Rennais et maintenant le LOSC ! Depuis des années, Olivier Létang truste des postes importants dans les meilleures entités de Ligue 1. Ses qualités sont prisées par les équipes dirigeantes.

Pourtant, à l’image des joueurs et des entraîneurs, les histoires d’amour finissent toujours mal. À chaque fois, le nouvel homme fort des Dogues s’est vu montrer la sortie. Hier soir, dans l’After Foot, Nicolas Jamain a fait une révélation fracassante qui aurait scellé l’avenir de Olivier Létang au Stade Rennais : « Les raisons de son éviction, l’histoire est en partie connue. Lors d’une rencontre, M.Pinault se rend au stade pour aller voir son équipe. Il est accueilli par Olivier Létang, qui l’accompagne, lui présente des personnes et lui montre son siège : « On vous a mis ici M.Pinault. » »

Sauf que cette proposition a mal été prise par l’homme d’affaires : « Le Stade Rennais est à lui, le Rhoazon Park s’est un peu son stade. Il a très mal pris qu’on lui indique où il devait s’asseoir. » La fierté a, en partie, coûté son poste à Oliver Létang.