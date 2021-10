Ligue 1 : Clermont - Lille, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

S'il récupère son attaquant Pierre-Yvas Hamel, qui disposait d'une clause pour ne pas jouer face au FC Lorient, Pascal Gastien doit quand même faire sans quelques éléments pour la réception des champions de France. L'équipe alignée devrait être quasiment la même que contre les Merlus avant la trêve.

Les absents du côté de Clermont : Khaoui, Allevinah (blessés), Boyer, Jaby, Phojo, Magnin (reprise).

Le tandem Yilmaz – David absent en Auvergne

A quelques jours du choc de Ligue des Champions entre son équipe et le FC Séville, Jocelyn Gourvennec voit deux de ses joueurs être au repos forcé pour cause de suspension : Reinildo et le « kral » Burak Yilmaz. La présence de Jonathan David, qui jouait dans la nuit de mercredi à jeudi avec le Canada, est également très incertaine.

Les absents du côté de Lille : Reinildo, Yilmaz (suspendus), David (sélection), Jardim (reprise).

Clermont : Desmas - Zedadka, Hountondji, Ogier (cap.), N'Simba - Abdul Samed, Gastien - Dossou, Berthomier, Rashani - Bayo.

Lille : Grbic - Djalo, Fonte (cap.), Botman, Gudmundsson – R.Sanches, André, Xeka, A.Gomes – Ikoné, Weah.