Ligue 1 : Lille - Angers, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Privé de Zeki Celik et de Jérémy Pied à droite de sa défense, Christophe Galtier va relancer Tiago Djalo au poste de latéral droit lors de Lille – Angers. Les Dogues doivent aussi composer avec deux absents offensifs pour cause de Covid-19 : Luiz Araujo et Yusuf Yazici. Concernant Renato Sanches, qui se disait apte à jouer, le coach nordiste a finalement décidé de ne prendre aucun risque. Egalement blessé, Adama Soumaoro a été mis à l'écart par son entraîneur du fait de son attitude avant la trêve.

Les absents du côté de Lille : Celik, Pied (forfaits), Araujo, Yazici (Covid-19), Sanches (trop court), Soumaoro (blessure diplomatique).

Des Dogues touchés par la Covid-19

Du côté d'Angers, Stéphane Moulin enregistre de nombreux retours avec Sada Thioub, Stéphane Bahoken ou encore Ibrahim Amadou, tous aptes au combat. Sorti sur civière face à l'OM, Romain Thomas est aussi disponible. En revanche, le club du Maine-et-Loire devra faire sans Souleyman Doumbia (suspendu), Sofiane Boufal et Rachid Alioui.

Les absents du côté du SCO Angers : Doumbia (suspendu), Boufal (déchirure), Alioui (gravement malade), Ebosse (croisés), Boma, Ould Khaled.

Lille : Maignan – Djalo, Fonte (cap.), Botman, Bradaric – Ikoné, Xeka, André, Bamba – David, Yilmaz.

Angers : Bernardoni – Manceau, I.Traoré (cap.), Thomas, Ab.Bamba – Amadou, Mangani – Thioub, Fulgini, Pereira Lage – Bahoken.