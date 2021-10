Ligue 1 : Lille - Brest, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Après une défaite à Clermont et un deuxième 0-0 à domicile en Ligue des Champions face à Séville, les hommes de Jocelyn Gourvennec enchainent avec le relégable brestois. Pour ce match l’entraineur lillois peut compter sur le retour de suspension de Reinildo et Yilmaz mais devra faire sans Botman, blessé, et Jardim, en phase de reprise.

Les absents du côté de Lille : Botman (blessé), Jardim (reprise).

Toujours en quête de leur première victoire de la saison, les Brestois doivent réagir s’ils ne veulent pas se voir distancer au classement (19ème). Pour ce match, Michel Der Zakarian peut compter sur le retour de Pierre-Gabriel mais devra faire sans 4 de ses joueurs avec les blessures de Cibois, Hérelle, Mbock et Del Castillo.

Les absents du coté de Brest : Cibois, Hérelle, Mbock, Del Castillo (blessés)

Lille : Grbic - Celik, Fonte (cap.), Djalo, Gudmundsson (ou Reinildo) - Ikoné, André, R.Sanches, Bamba - David, Yilmaz.

Brest : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet (cap.), Bain, Uronen - Agoumé, Belkebla - Honorat, Faivre, Cardona - Mounié.