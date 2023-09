Ligue 1 : LOSC, Lorient, Metz… Les résultats des matchs de 15 heures !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Dans ce multiplex de la 4e journée de Ligue 1, il y a eu des buts. Le Havre remporte son premier match de la saison face à Lorient (3-0). Daler Kouziaïev (53’) a marqué le premier but pour les Normands avant que Nabil Alioui (70’) et Nolan Mbemba (90’ +6) n’aggravent le score. Metz et Reims ont fait match nul, Cheikh Sabaly (7’) et Ablie Jallow (63’) sont les buteurs messins et Oumar Diakité (17’) et Teddy Teuma (52’) ont marqué pour les Rémois.

Le LOSC s’impose dans la douleur

Yusuf Yazici (2’) a de son côté permis au LOSC de s’imposer contre le MHSC (1-0). Les Héraultais pensaient revenir en fin de match, mais un but d’Arnaud Nordin a été finalement refusé par Monsieur Millot. Un succès qui permet au LOSC de grimper à la 5e place du classement. Montpellier occupe désormais la 13e de la Ligue 1.

C'est terminé sur toutes les pelouses 🔚 Bon ou mauvais résultat pour votre équipe ? 👀#HACFCL | #LOSCMHSC | #FCMSDR pic.twitter.com/5Ct94sny45 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 3, 2023

