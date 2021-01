Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Avec la rencontre Lorient – PSG, ce Lille – Dijon est l'autre choc des extrêmes de cette 22e journée. A peine un mois et demi après le match aller remporté par le LOSC (2-0), Dogues et Bourguignons se retrouvent ce dimanche au Stade Pierre Mauroy. Co-leader avec Paris, les hommes de Christophe Galtier tenteront de soigner leur goal-average face à un DFCO, 18e et actuel barragiste, qui sort d'une défaite cruelle (2-3) face aux Merlus mercredi.

Lille – Dijon sur Canal+ et Téléfoot