LOSC : Fonseca ambitieux face à l'OL

Un effectif presqu'au complet pour Lyon

"Bafodé Diakité, Samuel Umtiti et Ivan Cavaleiro seront absents demain. Le reste de l’effectif est disponible."

Grosse concurrence en attaque

"Adam Ounas a très bien joué ce week-end, il était motivé et a fait un bon match. Il est arrivé en forme de la CAN. Il est très très motivé, il sait que c’est important de jouer plus en cette deuxième partie de saison. Pour le côté gauche de notre attaque, nous avons Tiago Morais, Rémy Cabella, Gabriel Gudmundsson, Hákon Haraldsson, Adam Ounas… Nous avons beaucoup de solutions, avec différents joueurs qui ont des profils différents. "

"Zhegrova ? J’en veux plus, parce qu’il peut faire plus"

Ambitieux avant de défier l'OL

"Nous continuons à avoir le même discours. Nous devons penser au prochain match, et ce sera un match de Coupe, contre une équipe qui a beaucoup investi et est plus forte maintenant. Nous avons de l’ambition et nous voulons jouer pour passer au prochain tour. "

Heureux des progrès d'Alexsandro et Yoro

"Je connais la qualité d’Alexsandro. Comme Leny, il est dans une grande forme. Dans notre construction du jeu, il est très important, dans le jeu court, le jeu long, la gestion de la pression… Je ne suis pas surpris par ça, mais plus par ses progrès dans le positionnement, l’anticipation…"

Il attend de la régularité chez Zhegrova

"Edon fait de bonnes performances cette saison, mais je veux voir de la continuité. J’en veux plus, parce qu’il peut faire plus. La saison dernière, il a commencé à jouer pour l’équipe, à défendre. Il continue sa progression cette saison."

