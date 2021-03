LOSC : 2 gros soucis à venir pour Christophe Galtier

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

La semaine dernière a été terrible pour le LOSC. Terrassé par le PSG (0-3) en 8es de finale de la Coupe de France, le club nordiste a en plus cédé son fauteuil de leader à la danseuse des Qataris après une défaite à domicile contre Nîmes (1-2), pourtant avant-dernier au coup d'envoi. Si Christophe Galtier a tenté de positiver, espérant que la trêve internationale permettrait de relancer la machine, le journaliste de L'Equipe Sébastien Tarrago est, lui, plutôt pessimiste.

"Lille pourrait tout gâcher"

« Lille pourrait tout gâcher, il va falloir qu’on soit très prudent à l’avenir avec le LOSC car je pense déjà que quand Paris respecte le football et joue à son niveau, ils sont trois fois plus forts que leurs adversaires. Paris est d’ailleurs le prochain adversaire de Lille et pourra en rajouter une couche. Cela peut ne pas aller en s’arrangeant pour Lille, car ils patinent. »

« On évoque aussi l’argument de la trêve internationale et une forme de repos pour les Dogues, mais presque la moitié de l’effectif nordiste va aller jouer en sélection. Je ne suis pas sûr que l’argument du repos pourra être vérifié dans deux semaines. »