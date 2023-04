LOSC : à Auxerre, Jonathan David a atteint un nouveau palier impressionnant

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Si le LOSC a marqué le pas à Auxerre (1-1) cet après-midi, ce n'est pas le cas de Jonathan David. L'attaquant canadien continue de carburer au super, lui qui a ouvert le score sur pénalty en première période. C'était son 21e but de la saison. Ce n'est pas suffisant pour rejoindre Kylian Mbappé à la 1ère place des canonniers de Ligue 1, le Parisien ayant frappé une fois de plus, mais ça suffit pour marquer un peu plus l'histoire du LOSC.

A chaque fois qu'il a eu un buteur aussi prolifique, le LOSC n'a pas été champion

Le site de la LFP révèle en effet que seuls deux joueurs ont marqué autant ou plus que Jonathan David après 32 journées depuis la création du club en 1944 : Jean Baratte (en 1948, 1949 et 1950) et Bolek Tempowski (en 1948). Hasard de l'histoire : à chaque fois, le LOSC n'a pas terminé champion. Comme quoi, avoir un buteur prolifique n'est pas toujours gage de succès...

