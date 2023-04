LOSC - AC Ajaccio : ça tourne déjà à la correctionnelle !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Grâce à un doublé d'André Gomes (22e, 33e) et un but de Rémy Cabella (37e), le LOSC, dominateur dans tous les compartiments du jeu et jamais inquiété défensivement, mène déjà de trois buts à la pause face à l'AC Ajaccio (3-0), dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1.