LOSC - AC Ajaccio : Lille gifle l'ACA et consolide sa 5e place

Il n'a fallu qu'une mi-temps au LOSC pour plier le match contre l'AC Ajaccio (3-0). Grâce à un doublé d'André Gomes (22e, 33e) et un but de Rémy Cabella (37e), les Dogues menaient déjà de trois buts à la pause. En seconde période, les hommes de Paulo Fonseca, qui auraient pu alourdir le score si le deuxième but de Rémy Cabella n'avait pas été annulé pour hors-jeu, ont géré leur avance. Avec cette victoire, Lille consolide sa cinquième place au classement tandis que l'ACA se rapproche encore un peu plus de la relégation.