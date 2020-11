LOSC - AC Milan (1-1) : fier de ses troupes, Galtier se projette sur l'ASSE

C'est un Christophe Galtier plutôt satisfait qui s'est présenté devant les médias après le nul du LOSC contre l'AC Milan (1-1). Un résultat moins bon que l'aller à San Siro (3-0) mais qui permet de conserver la tête de la poule d'Europa League. “Quand on est mené et qu’on arrive à revenir au score face à Milan, c’est déjà bien. Les joueurs ont eu ce mérite-là. On a eu un match très fermé en première période. Je n’étais pas très surpris. Milan a fermé les espaces et s’est mis dans un jeu de transition pour ouvrir notre bloc équipe. Nos transitions étaient moyennes en première période. Dès la reprise, on a pris un bon coup de bâton sur la tête. Là, on peut craindre le pire. Mais dès lors, on a mis plus d’engagement, de détermination, de jeu vers l’avant. On a su égaliser. Les blocs équipes commençaient alors à se couper en deux. Il fallait rester équilibré. C’aurait pu basculer d’un coté comme de l’autre. On aurait pu être plus dangereux sur la fin.”

“Je ne dis pas qu’il faut se satisfaire de ce match nul, mais c’est le Milan AC, le leader du Calcio. Ça nous laisse espérer de bonnes choses sur les matchs qui arrivent. On s’était relancé dimanche face à Lorient. Ce match contre Milan était attendu. Il y a peut-être eu aussi un peu de crispation. Mais au final, on prend 4 points contre Milan dans la double confrontation. Il faut l’apprécier à sa juste valeur. Il y a quelques regrets à chaud, on aurait pu être plus justes et efficaces. Mais on est là, on ne perd pas, on prend des points.”

"On va réfléchir sur qui va jouer contre Saint-Etienne"

L'entraîneur du LOSC a également fait un point sur les blessés et s'est projeté sur le déplacement à Saint-Etienne dimanche : « On essaye de maintenir notre modèle et nos principes de jeu. Après, ce qu’il se passe avec les autres équipes françaises européennes, elles sont en Champions League. Et nous l’an dernier en Champions League on a énormément souffert, on a terminé avec un point. C’est une compétition différente, beaucoup, beaucoup plus difficile. Il n’y a pas a se gargariser sur ce qu’on fait Europa League, j’espère qu’on va se qualifier ».

« Zeki Çelik sera absent encore quelques matchs. J’ai trois latéraux à ma disposition, deux gauchers et un droitier. Je sais aussi que Tiago Djalo peut nous rendre service à ce poste-là. Il travaille, bien, a un bon état d’esprit. On va réfléchir sur qui va jouer contre Saint-Etienne et le Sparta jeudi. »