LOSC - AC Milan (1-1) : les 3 héros ayant permis aux Dogues de tenir tête aux Rossoneri

Christophe Galtier avait prévenu en conférence de presse hier qu’il continuait de se méfier énormément de l’AC Milan, malgré la large victoire de l’aller (3-0). Et force est de constater que les Italiens, malgré l’absence de Zlatan Ibrahimovic, blessé, ont tenu leur rang de grand d’Europe, ce soir à Pierre-Mauroy. Si le LOSC a décroché un match nul synonyme de pole position dans sa poule, il le doit à trois joueurs en particulier.

José Fonte

Le défenseur central portugais aura 37 ans en décembre et sera surtout en fin de contrat en juin. Hier, un site de supporters lillois posait la question d’une prolongation. Le résultat a été une quasi unanimité : oui, José Fonte doit poursuivre au LOSC. Et ce soir, on a compris pourquoi, s’il était besoin d’avoir une preuve. Toujours aussi autoritaire, le champion d’Europe 2016 a coupé à la 25e minute une attaque rossonera qui aurait pu faire mouche puisqu’ils étaient trois contre lui ! Rarement pris en défaut, précieux dans la relance, toujours bien placé, Fonte est un pilier du LOSC et ça devrait continuer au-delà de juin 2021.

Jonathan Bamba

Après une saison 2019/20 catastrophique, Jonathan Bamba a décidé de lui-même de rester au moins une année de plus à Lille. Cela a beaucoup surpris - en bien - Christophe Galtier. Après s’être préparé comme un fou, l’ancien Stéphanois a attaqué le nouvel exercice pied au plancher. Et il n’en finit de se montrer décisif, dans la dernière passe comme dans les buts. Ce soir, c’est lui qui a permis au LOSC de revenir au score après l’ouverture du score italienne à la 47e. Sur une belle remis de Jonathan David suite à une inspiration de Luiz Araujo, Bamba a inscrit son 20e but toutes compétitions confondues. Et ce n’est pas fini.

Mike Maignan

A l’instar de Bamba, lui aussi est revanchard. Mais pas parce qu’il a réalisé une mauvaise saison en 2019/20, plutôt parce qu’il a très peu goûté le fait que ses dirigeants plombent son transfert à Chelsea cet été. Le LOSC attendait une grosse somme que les Blues ont refusé de verser, se tournant vers le Rennais Edouard Mendy. Un temps remonté, Maignan a su mettre ses états d’âme de côté pour maintenir un très haut niveau de performances. Résultat : ce soir, il s’est interposé devant les offensives milanaises et n’a cédé qu’une fois. Si le LOSC a pu arracher un point et reste en tête de sa poule, il lui doit beaucoup !